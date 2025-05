In Australien hat die Labor-Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Anthony Albanese laut ersten Prognosen die Parlamentswahlen gewonnen. Der 62-Jährige wäre damit der erste Regierungschef seit mehr als 20 Jahren, der eine zweite Amtszeit antreten kann. Der Wahlsieg fällt überraschend deutlich aus. Denn kurz vor den Abstimmungen lag Labor in Umfragen nur knapp vor den oppositionellen Konservativen um Spitzenkandidat Peter Dutton.

Inflation und Trump waren die Themen des Wahlkampfs

Australien habe sich in einer Zeit globaler Unsicherheit für Optimismus und Entschlossenheit entschieden, sagt Albanese unter tosendem Applaus. "Es bedeutet so viel, dass die Menschen in Australien in diesen unsicheren Zeiten erneut ihr Vertrauen in die Labor-Party gesetzt haben."