Akteure russischer Desinformationskampagnen bleiben meist im Verborgenen. Jetzt konnte t-online aufdecken, dass ein Influencer von Brasilien aus Interviews für gefälschte Nachrichtenseiten in vielen Ländern führt.

Es ist Ende März, als ein Israeli, vermummt mit Schal, Sonnenbrille und Schirmmütze, in einem Haus nördlich von Jerusalem vor einem Computer sitzt. Er führt ein Video-Interview mit einem Mann, der Tausende Kilometer entfernt in Brasilien sitzt. Der Israeli erzählt, er müsse sich verhüllen, weil er von pro-ukrainischen Aktivisten bedroht werde. ( Sehen Sie die Situation im Video .)

Der Interviewer in Brasilien ist angetan von dieser Erklärung, er stellt keine Fragen zur Identität des Mannes. Er bittet ihn stattdessen zu erzählen, warum Russland der wahre Friedensstifter auch in der Region sei, in der er lebe, im Nahen Osten also. Der Israeli tut das bereitwillig, fordert zudem, dass die USA Israel anstelle der Ukraine Waffen liefern sollten. Der Interviewer nickt, stimmt zu, paraphrasiert, nennt die Positionen des Israeli "wichtig" und "ausgewogen". Dann sagt er, das Interview könne helfen, ein Gegengewicht zu "westlicher Meinungsvorherrschaft" zu setzen.

Was der Interviewer in Brasilien nicht weiß: Der Israeli ist ein Lockvogel, der t-online und der "Jüdischen Allgemeinen" dabei hilft, zu zeigen, wie russische Desinformationskampagnen funktionieren. Er sagt dem Mann am anderen Ende der Welt, was dieser hören will. Das Interview soll auf einer erst kurz zuvor erstellten, vermeintlich israelischen Medienwebseite erscheinen, "Hadashot Israel" ("Israel-News"). Sie ist Teil eines großen Netzwerks zur Desinformation und Stimmungsmache.

Seit 2022 nutzt Russland Hunderte solcher gefälschter Nachrichtenwebseiten in verschiedenen Sprachen für eine großangelegte pro-russische Propagandakampagne. Die russische Operation hat international den Namen "Doppelgänger" bekommen, da auch Onlineseiten bekannter internationaler Medienmarken nachgebaut werden: Die französische "Le Monde", der britische "Guardian", die amerikanische "Washington Post" und der deutsche "Spiegel" sind darunter. Die pro-russischen Beiträge auf all diesen Webseiten werden durch ein Heer automatisierter Social-Media-Accounts, sogenannter Bots, millionenfach im Internet verbreitet.

Die Beteiligten dieser Desinformationskampagne bleiben meist im Verborgenen. Bereits vor einem Jahr war t-online einmal auf wenig bekannte russische Journalisten gestoßen, die von Moskau aus Interviewpartner suchen und befragen.

Der Mann, den t-online jetzt mithilfe des israelischen Lockvogels bei der Arbeit beobachtete, ist dagegen ein bekannter, gut vernetzter Brasilianer: Raphael Machado. Er tritt international in pro-russischen Medien als geopolitischer Experte auf. Machado verfügt zudem über enge Verbindungen zum russischen Philosophen und Politiker Alexander Dugin, für den er eine Art Statthalter in Südamerika ist. Dugin gilt als Vordenker des nationalistischen, antiwestlichen Russlands und treibende Kraft hinter dem Krieg in der Ukraine.

Angebahnt wurde das Interview über das soziale Netzwerk X: Dort hat das vermeintliche Medienportal "Hadashot Israel" einen Account. @hadashotisrael – mit der Selbstbeschreibung: "We're proud Zionists!". Angelegt wurde der X-Account im Dezember 2024, die Webseite sogar erst in diesem März. Wer sie damals registriert hat, ist gut verschleiert: Zur Registrierung wurde eine E-Mail-Adresse von "Donald Duck" beim Anbieter Protonmail genutzt. Die Seite ist bei "Viginum" gelistet, der staatlichen französischen Zentralstelle zur Abwehr ausländischer digitaler Einflussnahme. "Hadashot Israel" wird dort neben mehr als 600 weiteren Internetadressen genannt, die Teil der russischen Desinformationskampagne sind.

Offenbar, um Interviewpartner zur Haltung Israels zum Ukraine-Krieg zu finden, werden über den X-Account @HadashotIsrael andere Plattform-Nutzer angeschrieben. Das war einem Mitglied eines Recherchekollektivs aufgefallen, das die "Doppelgänger"-Aktivitäten intensiv verfolgt und mit dem Account @RRN_Media und der Info-Webseite rrn.world über die "Doppelgänger"-Kampagne aufklärt.