EU-Chefdiplomatin fordert bei Gipfel Milliarden für Munition

Aktualisiert am 20.03.2025 - 12:05 Uhr

Sieht die EU-Staaten bei Militärhilfen in der Pflicht: Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. (Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/dpa-bilder)

Mit einer Initiative für neue Ukraine-Militärhilfen im Wert von bis zu 40 Milliarden Euro ist die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vorerst gescheitert. Ganz aufgeben will sie aber nicht.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat dazu aufgerufen, fünf Milliarden Euro für Munitionslieferungen an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung zu stellen. Es brauche nicht nur Worte, sondern auch Taten, um der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland jetzt zu helfen, sagte die frühere estnische Regierungschefin beim EU-Gipfel in Brüssel.