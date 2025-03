Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Richter wollte es noch stoppen, doch Trump setzte sich darüber hinweg. Er schob mehr als 200 angeblich kriminelle Venezolaner nach El Salvador ab. Dort sind sie in einem berüchtigten Gefängnis inhaftiert.

Es war ein Angebot, das Donald Trump nicht ablehnen konnte. Bereits Anfang Februar reiste US-Außenminister Marco Rubio nach Mittelamerika und in die Karibik. Bei seinem Stopp in El Salvador erklärte sich der dortige Präsident Nayib Bukele bereit, in den USA verurteilte Kriminelle in seinem Land zu inhaftieren. Die betroffenen Menschen sollen in einem Mega-Gefängnis mit rund 40.000 Plätzen eingesperrt werden. Rubio sagte dazu: "Kein Land hat jemals ein solches Freundschaftsangebot gemacht." Und die US-Regierung ließ nicht viel Zeit verstreichen, das Angebot anzunehmen.

Bei seinem Besuch in El Salvador hatte Rubio die Vereinbarung mit Bukele als "das weltweit beispielloseste und außergewöhnlichste Migrationsabkommen der Welt" bezeichnet. Menschenrechtsorganisationen sowie Richter Boasberg sind jedoch anderer Meinung: Sie verweisen auf Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen in Bukeles Mega-Gefängnis. Doch warum hat der Präsident von El Salvador Trump überhaupt dieses Angebot gemacht? Und was erwartet die Inhaftierten in dem mittelamerikanischen Land?

Der Frieden unter Bukele war nicht von Dauer

Seit seinem Amtsantritt als Präsident im Juni 2019 hat Nayib Bukele El Salvador zu einem anderen Land gemacht. Einst galt der Sechs-Millionen-Einwohner-Staat als einer der gefährlichsten der Welt: 2015 erklomm die Mordrate die schwindelerregende Höhe von rund 107 Morden pro 100.000 Einwohner. Grund dafür war die Gewalt krimineller Banden, die Menschen oft schlicht umbrachten, wenn sie kein Schutzgeld zahlen wollten. Bukele stellte seine Präsidentschaft unter das Motto der Bekämpfung der Kriminalität.

Der damals 37-Jährige, der sich selbst als "coolsten Diktator der Welt" bezeichnet, galt als Hoffnungsträger – und als solcher versuchte er sich zu Beginn seiner Präsidentschaft wohl an einem "diplomatischen" Weg. Beobachter vermuten, dass Bukele geheime Absprachen mit den Banden – genannt Maras – traf, um die Kriminalität zu bekämpfen. Im Gegenzug soll er ihnen bessere Behandlung in Gefängnissen versprochen haben. Tatsächlich ging die Gewalt zurück: Bis 2022 sank die Mordrate auf 7,8 Morde pro 100.000 Einwohner. Doch der Frieden war nicht von Dauer.

Am Wochenende des 26. und 27. März 2022 gab es in El Salvador 87 Morde. Was der Auslöser für den Gewaltausbruch war, ist nicht endgültig erschlossen. Bukele erklärte jedenfalls daraufhin den Banden den Krieg und ließ das Parlament den Ausnahmezustand verhängen, der bis heute anhält. Verhaftungen sind dadurch ohne Haftbefehl möglich.

Zwischen März und November 2022 kamen so rund 58.000 mutmaßliche Bandenmitglieder ins Gefängnis. Um das hohe Aufkommen an Inhaftierten zu bewältigen, ordnete Bukele zudem den Bau eines riesigen Anti-Terror-Gefängnisses an, genannt Cecot.

Donald Trump sucht Gleichgesinnte in Lateinamerika