Heimatschutzministerin Kristi Noem posiert vor einem Gefängnis in El Salvador: Sie hat eine klare Botschaft der US-Regierung im Gepäck. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hat irreguläre Migranten bei einem Besuch in El Salvador davor gewarnt, sich auf den Weg in die USA zu machen – und dabei vor einem berüchtigten Gefängnis posiert. "Kommen Sie nicht illegal in unser Land. Sie werden ausgewiesen und strafrechtlich verfolgt", sagte Noem bei dem Besuch in dem Großgefängnis in dem mittelamerikanischen Land, wohin zuletzt aus den USA abgeschobene venezolanische Migranten gebracht worden waren.