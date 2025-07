Newsblog zum Ukraine-Krieg Wieder schwere Vorwürfe gegen "Putins Lieblingsbrigade"

12.07.2025

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Zeremonie zur Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten (Archivbild): Seinen Soldaten werden erneut schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov)

Aufnahmen des ukrainischen Geheimdienstes belasten Putins Elite-Soldaten. Ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland rückt näher. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 12. Juli

Aufnahme soll Putins Lieblingsbrigade schwer belasten

Der ukrainische Geheimdienst wirft Putins Elite-Einheit, der 155. Marinebrigade, schwere Kriegsverbrechen vor. In einer auf Telegram veröffentlichten Aufnahme soll zu hören sein, wie ein Kompaniechef fordert, einem ukrainischen Soldaten "den Kopf abzuschneiden". Auch der "Kyiv Independent" berichtet über die Aufnahmen – zweifelsfrei verifizieren lassen sie sich aber nicht. Der mutmaßliche Kompaniechef soll dem Bericht zufolge sagen: "Schneiden Sie den Kopf ab, spießen Sie ihn auf eine Pike und werfen Sie ihn weg." Die 155. Marinebrigade kämpft dem ukrainischen Geheimdienst zufolge derzeit in der Region Sumy in der Ostukraine.

Slowakei deutet Zustimmung zu Sanktionspaket an – unter Bedingungen

Die Slowakei deutet an, dem 18. Sanktionspaket der EU gegen Russland doch noch zuzustimmen. Bisher blockiert Ministerpräsident Robert Fico das Paket. Bis Dienstag wolle man eine Einigung erreichen, so Fico. Bei den Gesprächen gehe es um Sicherheiten, dass sein Land bei einem Ende der russischen Gaslieferungen keine Nachteile erleide, sagte Fico. Die Slowakei blockiert derzeit das 18. Sanktionspaket wegen der EU-Pläne, alle Importe von russischem Gas ab 2028 zu beenden. Die Regierung in Bratislava befürchtet, dass dies zu Versorgungsengpässen, einem Anstieg der Preise und zu Schadensersatzforderungen des russischen Lieferanten Gazprom führen könnte.

Zahl der Toten in der Ukraine steigt – Kinder unter den Opfern

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine mit 623 Drohnen und Raketen sind in der Nacht auf Samstag nach Angaben aus Kiew mindestens vier Menschen getötet worden. Mindestens zwei Menschen seien in der westukrainischen Stadt Tscherniwzi getötet worden, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag im Onlinedienst X. Weitere zwei Menschen wurden Behördenangaben zufolge in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk getötet. Zunächst war von insgesamt zwei Toten die Rede gewesen.

Die russischen Streitkräfte hätten die Ukraine mit 597 Drohnen und 26 Raketen attackiert, erklärte Selenskyj. Die Mehrzahl der Drohnen seien vom iranischen Typ Schahed gewesen. Insgesamt seien mehr als die Hälfte der Geschosse, 319 Drohnen und 25 Raketen, abgefangen worden, gab die ukrainische Luftwaffe bekannt. Die ukrainischen Behörden meldeten zudem 29 Verletzte, darunter ein 11-jähriger Junge im westukrainischen Lwiw.

Russischer Verbündeter unterstützt Putins Kriegsziele

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bei seinem Besuch in Nordkorea die Fortsetzung der militärischen Allianz beider Länder betont. "Unsere koreanischen Freunde haben ihre eindeutige Unterstützung gegenüber allen Zielen der militärischen Spezialoperation und den Handlungen der russischen Führung und der russischen Armee bekräftigt", sagte Lawrow nach einem Gespräch mit seiner nordkoreanischen Amtskollegin, Choe Son Hui. Mit "militärischer Spezialoperation" bezeichnet Moskau offiziell seinen seit drei Jahren währenden Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Gespräche in der Hafenstadt Wonsan laufen vor dem Hintergrund von Medienberichten über eine mögliche neue Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland.

Tote durch russische Angriffe – Polen lässt Kampfjets aufsteigen