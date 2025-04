US-Finanzminister Steve Bessent lieferte als einer der ersten seine Deutung. "Wir arbeiten an einer Lösung mit unseren Handelspartnern", sagte Bessent am Mittwoch. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump überraschend eine Zollpause verkündet und für 90 Tage für mehr als 75 Länder einen Basistarif von zehn Prozent verkündet. Die Börsen reagierten euphorisch.

"Pausentaste gedrückt, Markt jubelt"

Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, kritisierte das wirtschaftspolitische Vorgehen des Präsidenten scharf. "Das ist Chaos", sagte Schumer. "Er ändert die Dinge von Tag zu Tag. Seine Berater streiten sich untereinander und beschimpfen sich gegenseitig. (...) Mit so einer Unberechenbarkeit, so derart mangelhafter Kenntnis dessen, was in der Welt geschieht, kann man kein Land regieren."