Aktualisiert am 14.04.2025 - 15:59 Uhr

Aktualisiert am 14.04.2025 - 15:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kim Jong Un (Archivbild): Der nordkoreanische Machthaber investiert viel in das Militär seines Landes. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/imago)

Bisher besteht Nordkoreas Kriegsflotte vorrangig aus Patrouillenbooten. Künftig soll jedoch eine Fregatte hinzukommen. Satellitenbilder zeigen das Schiff im Bau. Doch Experten zweifeln an seinen Fähigkeiten.

Die Aufnahmen des im Bau befindlichen Schiffs stammen vom 6. April und zeigen einen Baufortschritt, der das bisherige Ausmaß nordkoreanischer Marineprojekte deutlich übersteigt. Die Bilder wurden von den privaten Satellitenfirmen Maxar Technologies und Planet Labs aufgenommen und zeigen die Werft von Nampo an der Westküste des Landes, rund 60 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Pjöngjang.

Wie die Analysten Joseph Bermudez Jr. und Jennifer Jun vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in dem CNN-Bericht erklären, dürfte es sich bei dem Schiff um eine etwa 140 Meter lange Lenkwaffenfregatte handeln – und damit um das größte je gebaute Kriegsschiff Nordkoreas. Auffällig: Die Fregatte scheint für den Einsatz moderner Waffensysteme wie senkrechten Raketenstartern und Phased-Array-Radaren ausgelegt zu sein. Letztere könnten Ziele deutlich schneller und präziser erfassen als bisherige nordkoreanische Systeme.