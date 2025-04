Opferzahl in Kiew steigt nach russischem Kombi-Angriff

Aktualisiert am 24.04.2025 - 08:25 Uhr

Aktualisiert am 24.04.2025 - 08:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kiew wurde schwer von einem kombinierten Drohnen- und Raketenangriff Russlands in der Nacht getroffen. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist die Zahl der Todesopfer nach einem kombinierten russischen Raketen- und Drohnenangriff auf mindestens neun gestiegen. Mehr als 70 Menschen seien verletzt worden, teilte der Katastrophenschutz mit. Unter den Verletzten sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko auch sechs Kinder.

Weitere Opfer werden unter den Trümmern vermutet, denn auch in den Morgenstunden sind die Bergungs- und Rettungsarbeiten bislang nicht beendet. "Aus den Trümmern der Ruinen ist das Klingeln von Telefonen zu hören – die Suche geht weiter, bis wir sicher sind, dass wir alle haben", sagte Innenminister Ihor Klymenko der Nachrichtenagentur Unian zufolge. So suchen die Rettungstrupps noch zwei Kinder, die bislang nicht am Unglücksort gefunden wurden.