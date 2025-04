Schusswechsel zwischen Indien und Pakistan in Kaschmir

Fahranfänger fährt in Stauende – ein Toter

Von t-online Aktualisiert am 25.04.2025 - 08:34 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein indischer Soldat bewacht ein Gebäude am indischen Unabhängigkeitstag im indisch kontrollierten Kaschmir. (Archivbild) (Quelle: Mukhtar Khan/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Konflikt zwischen Pakistan und Indien weitet sich weiter aus. Nun gab es Schüsse an der Grenze.

Indische und pakistanische Soldaten haben sich nach Angaben eines Regierungsvertreters einen nächtlichen Schusswechsel in der Region Kaschmir geliefert. Die Schüsse seien im Leepa-Tal an der durch Kaschmir verlaufenden Kontrolllinie gefallen, sagte ein Regierungsvertreter im pakistanisch kontrollierten Teil der Region, Syed Ashfaq Gilani, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Laut indischen Militärangaben haben pakistanische Kräfte das Feuer an mehreren Stellen der Grenzlinie eröffnet. Indische Soldaten haben demnach das Feuer erwidert. Es gebe keine Verletzten, berichtet die Zeitung "The Hindu".

Regierungsvertreter Syed Ashfaq Gilani sagte, Zivilisten seien von den Schüssen nicht betroffen gewesen. "Das Leben geht normal weiter. Die Schulen sind geöffnet."

Der Schusswechsel ereignete sich einige Tage, nachdem ein Terroranschlag auf Touristen in Kaschmir eine neue Krise zwischen den beiden Nachbarn ausgelöst hatte. Dabei kamen 26 Menschen ums Leben. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die indische Polizei fahndete nach drei Angreifern der pakistanischen Extremistengruppe Lashkar-e-Taiba (LeT) und setzte ein Kopfgeld in Höhe von zwei Millionen Rupien (mehr als 20.000 Euro) aus.