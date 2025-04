Kurz nach seinem Besuch in Russland war Modi in die Ukraine gefahren. Das Ziel: Indiens Unabhängigkeit zu unterstreichen – gerade in der Außenpolitik. Er stehe "auf der Seite des Friedens", sagte Modi bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj .

Die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik bilanzierte: "Außenpolitisch unterstreicht Modi damit seinen Anspruch auf Gleichrangigkeit mit China, das in den letzten Jahren erfolgreich als internationaler Schlichter fungierte." Und: "Modis Versuch, Indien als Vermittler im Ukrainekonflikt zu positionieren, sollte daher nicht darüber hinwegtäuschen, dass er in erster Linie die Interessen seines eigenen Landes im Blick hat. Allerdings könnte die nun angestoßene Diskussion über eine Rolle als Vermittler dazu führen, dass westliche Staaten die Regierung in Neu-Delhi in dieser Frage künftig stärker in die Pflicht nehmen."