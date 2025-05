Die Regierung von US-Präsident Donald Trump arbeitet einem Medienbericht zufolge an einem Plan zur dauerhaften Umsiedlung von bis zu einer Million Palästinensern aus dem Gazastreifen nach Libyen .

Die Details seien noch unklar und es gebe auch noch keine endgültige Einigung, meldet der Sender NBC News unter Berufung auf Insider. Das Vorhaben werde aber so ernsthaft in Betracht gezogen, dass die US-Regierung darüber bereits mit der libyschen Führung gesprochen habe. Als Gegenleistung für die Umsiedlung der Palästinenser würde die US-Regierung Libyen möglicherweise finanzielle Mittel in Milliardenhöhe zur Verfügung stellen, die von den USA vor mehr als einem Jahrzehnt eingefroren worden sind.