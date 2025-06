Der Bruch kommt wenig überraschend, schließlich hatte die vor elf Monaten geschlossene Koalition aus der rechtspopulistischen PVV, der konservativ-liberalen VVD, der zentristischen NSC und der rechtspopulistischen Bauernpartei BBB schon mit Vorbehalten begonnen. Die Koalitionäre hatten sich nur unter der Bedingung auf ein Bündnis verständigen können, dass Wilders nicht persönlich in die Regierung eintritt. Denn ein Großteil der niederländischen Parteien möchte nicht mit dem 61-Jährigen zusammenarbeiten. Wilders hatte in der Vergangenheit unter anderem ein Verbot von Moscheen gefordert, den Koran mit Hitlers "Mein Kampf" verglichen und den Islam als faschistische Ideologie bezeichnet.

Nach Einschätzung von Experten hatten Wilders und seine PVV nur auf die passende Gelegenheit gewartet, die Regierung zu sprengen. Dennoch ist der Grund für den Bruch an Dreistigkeit kaum zu überbieten. So zeigt sich: Rechtspopulisten wie Wilders wollen nicht das Beste für ihr Land, sondern nur für sich selbst.

Streit um Asylpolitik eskaliert

Eine derartige Politik würde wahrscheinlich gegen Europarecht verstoßen und die Niederlande in der Europäischen Union politisch isolieren. Wilders wusste, dass zumindest die VVD und die NSC diese Asylpolitik nicht mittragen würden. Es war also ein kalkulierter Bruch, der nun einmal mehr die Regierungsgeschäfte in den Niederlanden zum Erliegen bringt. Es könnte Neuwahlen geben, doch bis es so weit ist, ist die restliche Regierung handlungsunfähig. Somit steht das Land vor einer Phase der politischen Selbstbeschäftigung.

Dieses Chaos haben die Rechtspopulisten ausgelöst. Trotzdem wird Wilders es so verkaufen, als wäre ein Wandel in der Asylpolitik nicht möglich. Es bleibt zu hoffen, dass die niederländische Bevölkerung darauf nicht hereinfällt. Denn die Zahl der Asylsuchenden lag in dem Land in den vergangenen Jahren stabil bei etwa 40.000 pro Jahr. Trotzdem setzt Wilders auf Chaos und Symbolpolitik, und heizt die Debatte immer weiter an, indem er etwa den "Untergang" der Niederlande beschwört. Das ist nicht nur faktisch falsch, sondern auch verantwortungslos.