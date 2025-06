Gespräch im Weißen Haus Merz: Trump nimmt Einladung nach Deutschland an

Merz hat US-Präsident Trump nach Deutschland eingeladen. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Bei seinem Antrittsbesuch in Washington legte der Kanzler Wert auf eine gute Atmosphäre mit dem US-Präsidenten. Kommt bald ein Gegenbesuch?

US-Präsident Donald Trump hat nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine von ihm ausgesprochene Einladung zu einem Besuch in Deutschland angenommen. "Die Teams werden nach einem Termin suchen", sagte Merz nach einem Gespräch mit Trump im Weißen Haus in Washington in einem ARD-"Brennpunkt".

Merz sagte über das Gespräch mit Trump bei einem Mittagessen: "Wir haben uns über sehr viele Themen unterhalten, und er war sehr interessiert an Deutschland, seiner Heimat. Das hat ihn schon bewegt." Der Kanzler fügte hinzu: "Ich hab" ihn eingeladen, nach Deutschland zu kommen, einen Besuch in Deutschland zu machen. Er hat die Einladung angenommen." Es sei "eine wirklich gute Atmosphäre" in dem Gespräch gewesen.

Gastgeschenk zu Trumps deutschen Familienwurzeln