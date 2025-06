Zahl der arbeitenden Rentner offenbar so hoch wie nie

Die Zahl der Rentner, die in Deutschland weiterarbeiten, ist offenbar so hoch wie noch nie. (Symbolfoto) (Quelle: Miguel Partido/imago-images-bilder)

In Deutschland arbeiten offenbar so viele Rentner wie noch nie. Das geht aus einer Anfrage des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) an das Statistische Bundesamt hervor, die dem "Stern" vorliegt. Demnach sind mehr als 1,1 Millionen Menschen noch erwerbstätig, die 67 oder älter sind. 2023 sollen es dagegen noch 51.000 Menschen weniger gewesen sein.