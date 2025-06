Täter sprengt sich in die Luft Anschlag auf Kirche in Syrien – mindestens 15 Tote

Von dpa Aktualisiert am 22.06.2025 - 19:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Beschädigte Kirche in Damaskus: Bei einem Selbstmordanschlag in der syrischen Hauptstadt sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. (Quelle: Omar Sanadiki/ap)

In der syrischen Hauptstadt ist es zu einem Anschlag gekommen. Das Innenministerium vermutet eine Terrororganisation dahinter.

Bei einem Selbstmordanschlag in einer christlichen Kirche in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens 13 Gläubige ums Leben gekommen. Weitere 53 Menschen erlitten bei der Explosion in der Mar-Elias-Kirche Verletzungen, teilte das syrische Gesundheitsministerium mit. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London gab die Zahl der Toten mit 19 an.

Nach Darstellung des syrischen Innenministeriums drang der Attentäter unter Abgabe von Schüssen in die Kirche im Christenviertel Al-Duwaila ein. Dann habe er sich während der Sonntagsmesse selbst in die Luft gesprengt. Das Ministerium rechnete ihn der islamistischen Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zu.

Anteil der Christen geht zurück

Augenzeugen gaben an, eine laute Explosion gehört zu haben. Anschließend hörten sie Schreie und sahen Menschen mit blutverschmierten Gesichtern durch die Straßen laufen.