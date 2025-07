Berichte: Israel schickt Delegation für Gespräche nach Katar

Aktualisiert am 05.07.2025 - 20:49 Uhr

Die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg könnten wieder in Schwung kommen. Nach der positiven Antwort der Hamas auf einen neuen Vermittlervorschlag setzt Israel einen wichtigen Schritt.

Israel will Medienberichten zufolge in den kommenden Tagen eine Delegation für indirekte Gespräche mit der islamistischen Hamas in die katarische Hauptstadt Doha schicken. Das berichteten übereinstimmend mehrere israelische Nachrichtenportale unter Berufung auf Regierungskreise. Die Gespräche, bei denen Katar, Ägypten und die USA vermitteln, sollen zu einer 60-tägigen Waffenruhe im Gaza-Krieg und zur Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas führen.