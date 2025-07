Erstmals seit 2008 haben die USA offenbar wieder Atomwaffen nach Großbritannien verlegt. Nach Berichten britischer Medien brachte ein US-Militärflugzeug vom Typ C-17 in der vergangenen Woche Wasserstoffbomben vom Typ B61-12 von der US-Basis Kirtland Air Force im Bundesstaat New Mexico auf den britischen Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in der Grafschaft Suffolk.

Die B61-12 wurde im Atomwaffenzentrum Los Alamos in den USA entwickelt. Sie ist für den Einsatz von schnellen Kampfjets vorgesehen. Die britische Regierung hatte zuletzt eingeräumt, dass F-35A-Kampfflugzeuge der Luftwaffe für den Einsatz mit US-Atomwaffen bereitstehen sollen. "Diese Entscheidung führt erstmals seit dem Kalten Krieg wieder eine nukleare Rolle für die RAF (Kurzform für "Royal Air Force, Anm. d. Red.) ein", heißt es in dem Papier.

Umdenken bereits nach Annexion der Krim

Militärbeobachter notierten jetzt den Flug einer Transportmaschine vom Typ C-17 von New Mexico nach Lakenheath. Die britische Zeitung "Times" zitierte den ehemaligen US-Militär William Alberque mit den Worten: "Es sieht so aus, als sei die Maschine nach England geflogen, habe die Waffen abgeladen und sei dann in den USA wieder in den regulären Betrieb gegangen."