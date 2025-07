SpaceX, Palantir, Anduril

Musks Unternehmen SpaceX käme dabei eine Schlüsselrolle zu: Die Weltraumfirma ist weltweit aktuell führend, wenn es um den Start eigener Satelliten geht. Für das Unternehmen Starlink, das ebenfalls Musk gehört, hat SpaceX bereits mehr als 9.000 Satelliten ins All geschossen. Für den Schutzschirm bräuchte es ein riesiges Netz an weiteren Himmelskörpern, die dann tatsächlich auch aus dem All Bedrohungen abfangen könnten. David Burbach, Professor am US Naval War College im Bundesstaat Rhode Island, sagte der Zeitschrift "New Scientist", die Zahl der erforderlichen Satelliten würde alles übertreffen, was bislang ins All geschossen wurde.