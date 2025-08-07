t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen

Ukraine-Krieg
Von dpa
Aktualisiert am 08.08.2025 - 23:14 UhrLesedauer: 1 Min.
Donald Trump und Wladimir PutinVergrößern des Bildes
Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen. (Quelle: Brandon/Bednyakov/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Donald Trump will sich bald mit Putin treffen. Und er will auch bald sagen, wo.

Sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin wird nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sehr bald stattfinden. "Ich werde mich in Kürze mit Präsident Putin treffen", sagte der Republikaner in Washington vor Journalisten. Der US-Präsident sagte nichts über den Ort und den Zeitpunkt. Zugleich stellte er in Aussicht, dass er sich noch am heutigen Freitag (Ortszeit) zum Ort äußern könnte.

Trump erwähnte außerdem - jedoch ohne genauer zu werden - mögliche Gebietsänderungen "zum Wohl beider Seiten". "Es ist sehr kompliziert." Aber darüber werde man sprechen, sagte der US-Präsident.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen

Themen
Donald TrumpWladimir Putin
