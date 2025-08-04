Den Angaben zufolge leben derzeit rund 109 Kinder in den Ortschaften, die evakuiert werden sollen. Alle davon befinden sich bis zu 30 Kilometer von der Front entfernt.

Seit über einem Jahr hat die russische Armee bei ihrem Angriffskrieg in der Ukraine zunehmend an Boden gewonnen. Im Juli beschleunigte sie ihren Vormarsch zum vierten Mal in Folge. Laut einer Auswertung der Nachrichtenagentur AFP von Daten des in den USA ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) hatten die russischen Streitkräfte lediglich im November 2024 größere Gebietsgewinne erreicht als nun im Juli.

Selenskyj: Feuerpause bei Druck auf Russland möglich

Die Ukraine und ihre Verbündeten sehen nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj zumindest die Möglichkeit für eine Feuerpause. Dies hänge jedoch von ausreichendem Druck auf Russland ab, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er habe mehr als ein Dutzend Gespräche mit Staats- und Regierungschefs geführt. Nationale Sicherheitsberater der Ukraine und verbündeter Staaten sollen noch im Laufe des Tages beraten, sagt Selenskyj weiter.

Bericht: Ukraine soll laut Friedensplan von Trump und Putin auf Gebiete verzichten

Die USA und Russland arbeiten einem Medienbericht zufolge an einem Plan für eine Feuerpause, der den derzeitigen Frontverlauf zumindest teilweise festschreiben würde. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldet, würde Russland seine Offensive in den Regionen Cherson und Saporischschja anhalten. Im Gegenzug sollen sich die ukrainischen Truppen aus den Teilen der Regionen Donezk und Luhansk zurückziehen, welche immer noch unter der Kontrolle Kiews sind. Unklar ist, ob Russland im Gegenzug Gebiete an die Ukraine abtreten würde. Lesen Sie hier, welche Ankündigung Donald Trump zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukrainekrieg gemacht hat.

Tusk: Unterbrechung des Ukraine-Kriegs könnte bald möglich sein

Eine Unterbrechung der Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg rückt nach Ansicht des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk näher. Es gebe "bestimmte Signale", dass ein Einfrieren des Konflikts eher näher sei als weiter entfernt, sagte Tusk nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Welche Anzeichen er genau meint, ließ Tusk offen. Auch Selenskyj sei "sehr vorsichtig, aber optimistisch". Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump planen, sich in der kommenden Woche zu treffen.