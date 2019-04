Größte Demokratie der Welt

Indien wählt in Marathonwahl ein neues Parlament

11.04.2019, 09:22 Uhr | rew, dpa

Ein Wahlhelfer malt Tinte auf den Zeigefinger einer Wählerin, damit sie in einem Wahllokal ihre Stimme abgeben kann: Die Wahl findet in sieben Phasen statt. (Quelle: Manish Swarup/AP/dpa)

Mehr als einen Monat dauert der Wahlgang in Indien. Für den derzeitigen Premierminister Narendra Modi stehen die Chance gut – obwohl sein Konkurrent aus der berühmtesten Familie des Landes stammt.

In Indien hat die Parlamentswahl begonnen. Abgestimmt wurde am Donnerstag zunächst in 91 Wahlbezirken in 18 Bundesstaaten und zwei sogenannten Unionsterritorien. Die Marathonwahl findet in sieben Phasen bis zum 19. Mai statt. Ausgezählt wird am 23. Mai.

Rund 900 Millionen Menschen sind in der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt wahlberechtigt. Sie können in etwa einer Million Wahllokale über 543 Sitze im Unterhaus des Parlaments abstimmen.

Modis gefährlichster Gegner ist Rahul Gandhi

Premierminister Narendra Modi von der hindu-nationalistischen Partei BJP hat Umfragen zufolge gute Chancen auf eine zweite fünfjährige Amtszeit. Als größter Herausforderer gilt Rahul Gandhi von der Kongresspartei, die seit der Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien im Jahr 1947 die meiste Zeit regiert hat.



Gandhis Familie ist mit der Geschichte der Kongresspartei eng verbunden: Bevor Rahul Gandhi den Parteivorsitz übernahm, führte seine Mutter Sonia Gandhi die Partei über 19 Jahre lang. Auch Gandhis Vater, seine Großmutter und sein Urgroßvater hatten bereits den Parteivorsitz inne.