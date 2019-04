Herausforderer in Umfragen vorne

Ukrainer wählen ihren nächsten Präsidenten

21.04.2019, 13:40 Uhr | AFP

In der Ukraine hat die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Amtsinhaber Poroschenko liegt in den Umfragen deutlich hinter Herausforderer Selenskyj zurück. (Quelle: Reuters)

Die Wahllokale sind geöffnet: In der Ukraine geht die Präsidentschaftswahl in die nächste Runde. Zuletzt hat der Herausforderer des amtierenden Präsidenten Poroschenko in Umfragen vorne gelegen.

In der Ukraine ist die Präsidentschaftswahl in ihre zweite Runde gegangen. In der Stichwahl standen sich Amtsinhaber Petro Poroschenko und der politisch unerfahrene Herausforderer Wolodymyr Selenskyj gegenüber. In den Umfragen lag der Komiker und Schauspieler zuletzt bei mehr als 70 Prozent. Schon die erste Wahlrunde hatte Selenskyj für sich entschieden.





Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MESZ). Sie schließen um 20.00 Uhr (19.00 Uhr MESZ). Am Freitag hatten sich die beiden Bewerber noch einen spektakulären Schlagabtausch geliefert: Sie diskutierten im Olympiastadion von Kiew vor etwa 20.000 Zuschauern. Der künftige Staatschef wird mit dem blutigen Konflikt im Osten des Landes und der weitreichenden Korruption konfrontiert werden.