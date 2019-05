Umfrage vor Europawahl

May droht Debakel – neue Brexit-Partei im Höhenflug

13.05.2019, 10:56 Uhr | AFP

Vor der Europawahl sieht es für Tories und Labour in Großbritannien düster aus. Die neue Pro-Brexit-Partei von Nigel Farage könnte dagegen laut einer aktuellen Umfrage deutlich stärkste Kraft werden.

Bei der Europawahl könnte die neu gegründete Brexit-Partei des Europa-Gegners Nigel Farage in Großbritannien womöglich mehr Stimmen holen als die regierenden Tories von Premierministerin Theresa May und die oppositionelle Labour-Partei zusammen. Die Brexit Party kommt in einer am Sonntag in der Zeitung "The Observer" veröffentlichten Umfrage auf eine Zustimmung von 34 Prozent.

Labour lag bei 21 Prozent. Die konservativen Tories kamen auf elf Prozent und waren damit noch hinter den pro-europäischen Liberaldemokraten mit zwölf Prozent.

Brexit-Befürworter legen zu

Innerhalb von zwei Wochen verdoppelte die Brexit Party damit ihren Vorsprung auf die Labour-Partei. Deren Zustimmung war in der jüngsten Umfrage um sieben Prozentpunkte gesunken. Die Liberaldemokraten, die gegen einen EU-Austritt Großbritanniens sind, legten im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen um fünf Prozent zu.







Für die Umfrage erhob das Forschungsinstitut Opinium in der vergangenen Woche online die Wahlabsichten von gut 2.000 repräsentativ ausgewählte Briten. Die Europawahl findet in Großbritannien am 23. Mai statt. Das Land muss an dem Urnengang teilnehmen, weil im Parlament bisher keine Mehrheit für den Austrittsvertrag von Premierministerin Theresa May mit der EU zustande kam. Der Brexit-Termin wurde deshalb bereits zweimal verschoben.