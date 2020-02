Schwerste Gefechte seit Monaten

Mindestens ein Soldat bei Kämpfen in der Ostukraine getötet

18.02.2020, 19:39 Uhr | AFP

In der Nähe des Dorfes Krymske feuert die ukrainische Armee ihre Waffen ab: Laut dem Friedensabkommen sollten sich eigentlich beide Parteien aus der Region zurückziehen. (Quelle: Oleksandr Klymenko/Reuters)

Bei den heftigsten Gefechten in der Ostukraine seit Monaten ist mindestens ein ukrainischer Soldat getötet worden. Präsident Selenskyi sprach von einer prorussischen Provokation und will entschlossen reagieren.

Bei heftigen Kämpfen zwischen ukrainischen Streitkräften und prorussischen Rebellen in der Ostukraine ist mindestens ein ukrainischer Soldat getötet worden. Vier weitere ukrainische Soldaten seien verletzt worden, teilte die ukrainische Armee am Dienstag mit. Es handelte sich um die schwersten Gefechte in der Ostukraine seit mehreren Monaten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer "zynischen Provokation" prorussischer Rebellen, welche die Bemühungen zur Beilegung des Konflikts untergrabe. Zwar verfolge Kiew weiterhin das Ziel, ein Ende des Krieges in der Ostukraine zu erreichen, sagte Selenskyj. Auf jede "bewaffnete Aggression gegen die Ukraine" werde die Ukraine jedoch "mit Entschlossenheit" reagieren.

Nach Angaben der Armee attackierten prorussische Rebellen ukrainische Stellungen in der Nähe der Dörfer Nowotoschkiwka und Krymske. Die Orte liegen in einem der drei Sektoren, aus denen beide Konfliktparteien ihre Streitkräfte laut einem Abkommen aus dem vergangenen Jahr zurückziehen wollten.

Kreml: Opfer auf beiden Seiten

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, es habe Opfer auf beiden Seiten gegeben. Die russische Regierung kenne jedoch nicht die "Einzelheiten, die zu den Zusammenstößen geführt" hätten.

Russland hatte Anfang 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert, in der Folge begann im Osten der Ukraine der Konflikt zwischen prorussischen Rebellen und der ukrainischen Armee. Seitdem wurden in dem Konflikt etwa 13.000 Menschen getötet.