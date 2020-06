Demonstrant springt vor Wagen

Boris Johnson in Autounfall verwickelt

17.06.2020, 21:17 Uhr | AFP, dpa, dru

Kurz nach dem Unfall: Polizisten nehmen den am Boden liegenden Demonstranten fest, die Heckklappe von Johnsons Auto ist stark eingedrückt. (Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa)

Das Auto von Boris Johnson verließ gerade das Gelände des britischen Parlaments, als ein Demonstrant auf die Straße sprang. Ein Fahrzeug aus der Kolonne krachte dem Premier hinten drauf.

Der britische Premierminister Boris Johnson war am Mittwoch in einen Autounfall verwickelt. Sein Auto wurde von einem Begleitfahrzeug gerammt, als in der Nähe des britischen Parlaments plötzlich ein Demonstrant auf die Fahrbahn sprang.

Das Twitter-Video eines Anti-Brexit-Aktivisten, der häufig vor dem Parlament demonstriert, zeigt, wie der graue Jaguar von Johnson losfährt, als der Demonstrant auf die Straße rennt. Johnsons Wagen muss scharf bremsen und der zur Kolonne gehörende Range Rover hinter ihm fährt auf. Der Kofferraum von Johnsons Auto wurde dabei stark eingebeult.



Die Kolonne, die immer mit erheblicher Geschwindigkeit durch die Straßen fährt, setzt sich jedoch gleich wieder in Bewegung. Der Mann, Medienberichten zufolge Teilnehmer einer Kurden-Demo, wird von Sicherheitskräften überwältigt. Das Büro des Regierungschefs hob später hervor, Johnson sei nicht verletzt worden.