Präsident winkt aus Auto

Trump-Anhänger demonstrieren in Washington

14.11.2020, 21:25 Uhr | dpa

Der US-Präsident Trump fährt in einer Autokolonne an einer Gruppe von Anhängern vorbei, die zu dessen Unterstützung und gegen angeblich gefälschte Wahlergebnisse in der Nähe des Weißen Hauses demonstrieren. Foto: Evan Vucci/AP/dpa. (Quelle: dpa)