Gefangen in Dubai

Erstes Lebenszeichen? Foto soll Latifa Al Maktum zeigen

22.05.2021, 18:42 Uhr | mk, t-online

Das Foto soll Prinzessin Latifa (M.) in einer Mall in Dubai zeigen: Ihr Vater hält die 35-Jährige gefangen. (Quelle: lyndabouchikhi/instagram)

Ihr Hilferuf im Februar löste große Anteilnahme aus: In Dubai wird Prinzessin Latifa offenbar von ihrem Vater gefangen halten. Zeigt der internationale Druck auf den Scheich jetzt Wirkung?

Ein Foto auf Instagram könnte das erste Lebenszeichen von Latifa Al Maktum sein, seit die Prinzessin von Dubai vor drei Monaten in einem Video um internationale Hilfe rief. Das am Donnerstag veröffentlichte Bild soll Latifa mit zwei Freundinnen in einer Mall in Dubai zeigen. Im Hintergrund ist ein Plakat für einen Film zu sehen, der in Dubai am 13. Mai in die Kinos kam.

Freunde der Prinzessin bestätigten der BBC, dass es sich auf dem Bild um Latifa und zwei Freundinnen von ihr handele. David Haigh von der Initiative Free Latifa sprach gegenüber dem britischen Sender von "positiven Entwicklungen"; er wolle sich zu gegebener Zeit weiter äußern.



Scheich von Dubai soll sein Tochter gefangen halten

Mitte Februar veröffentlichte die BBC einen Hilferuf per Video. Darin beschuldigte die 35-Jährigen ihren Vater, Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum, sie gefangen zu halten. Im Februar 2018 hatte Latifa einen spektakulären Fluchtversuch aus Dubai unternommen, wurde aber von einem Spezialkommando gefangen genommen.

Die Aufnahmen aus dem Februar setzen die Herrscherfamilie in Dubai international unter Druck, die britische Regierung forderte ein Lebenszeichen von Latifa. Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum stand in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik, weil er zwei seiner Töchter nach Fluchtversuchen entführt und unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt haben soll.