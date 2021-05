Terrorvorwürfe

Türkischer Geheimdienst fasst Gülen-Neffen im Ausland

31.05.2021, 12:12 Uhr | dpa

Präsident Recep Tayyip Erdoğan: Seit dem Umsturzversuch im Juli 2016 wurden in der Türkei Zehntausende Menschen verhaftet. (Quelle: Depo Photos/imago images)

Der türkische Präsident Erdoğan macht Fethullah Gülen und seine Anhänger für den Putsch im Jahr 2016 verantwortlich. Nun hat der Geheimdienst den Neffen des Predigers festgenommen und in die Türkei gebracht.

Der türkische Geheimdienst hat einen Neffen des islamischen Predigers Fethullah Gülen im Ausland gefasst und in die Türkei gebracht. Selahaddin Gülen sei gesucht worden, weil ihm Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen werde, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi am Montag. Wo genau der Neffe von Gülen festgenommen wurde, blieb unklar.

Die türkische Führung um Präsident Recep Tayyip Erdoğan macht den in den USA lebenden Gülen und seine Anhänger für den Putschversuch 2016 verantwortlich. Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Seit dem Umsturzversuch im Juli 2016 wurden in der Türkei Zehntausende Menschen verhaftet –immer wieder auch einige im Ausland. Mehr als 100.000 Staatsbedienstete wurden entlassen. Allein rund 21.000 Mitarbeiter der Streitkräfte wurden nach offiziellen Angaben des Dienstes enthoben.