Endlich frei – Prinzessin Latifa taucht auf Island auf

11.08.2021, 20:40 Uhr | t-online, pdi

Die internationale Kritik war groß: In einem Video gab Prinzessin Latifa bekannt, dass ihr Vater, der Herrscher von Dubai, sie einsperren würde. Doch nun ist auf Instagram ein Foto aufgetaucht, das Latifa in Island zeigt.

Sie sollte sich eigentlich in Dubai befinden, gefangen und eingesperrt von ihrem eigenen Vater. Doch nun ist Prinzessin Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum (35) mit ihrem Cousin Marcus Essabri scheinbar auf Island aufgetaucht. Die Britin Sioned Taylor hatte am Montag ein Foto mit der Prinzessin und ihrem Cousin auf Instagram geteilt. Es zeigt: Latifa geht es offenbar gut, eingesperrt ist sie nicht mehr. Britische Medien wie die BBC und der "Guardian" hatten zuerst von dem Foto berichtet.

"Free Latifa"-Kampagne aufgelöst

Die Kampagne, die sich für die Freiheit und mehr Rechte für Latifa einsetzte, löste sich nach der Veröffentlichung des Bildes auf. In einer Erklärung der "Free Latifa"-Aktivisten bestätigte ihr Cousin die Echtheit des Fotos: "Ich hatte ein emotionales Wiedersehen mit meiner Cousine Latifa auf Island", so Essabri. "Ich fühle mich gesegnet, dass ich Zeit mit ihr verbringen durfte. Es war beruhigend, sie so glücklich und gesund zu sehen."

Das Ziel der Kampagne sei nun erfüllt. "Wir haben dieses Ziel in den letzten drei Jahren eindeutig erreicht, da Organisationen wie die Vereinten Nationen nun das aktuelle und zukünftige Wohlergehen von Latifa überwachen", heißt es in der Erklärung.

In den letzten Monaten waren schon mehrere Bilder von Latifa aufgetaucht, meistens auf Instagram. Eines im Juni zeigte Latifa, die mit Taylor am Flughafen von Madrid posierte. Dort behaupten sie, sie hätten einen "großen Urlaub in Europa". Andere zeigten Latifa in einem Einkaufszentrum und einem Restaurant in Dubai .

"Ich kann reisen, wohin ich will"

Im Juni erklärte Latifa in einer Erklärung, sie könne nun reisen, wohin sie will . Die über ihre Anwälte veröffentlichten Äußerungen war das erste Lebenszeichen der Prinzessin nach ihrer dramatisch-gescheiterten Flucht aus Dubai vor drei Jahren. Acht Tage nach einer Bootsflucht über den Indischen Ozean wurde das Boot, auf dem Latifa war, von Kommandos ihres Vaters abgefangen und die Prinzessin gewaltsam zurück nach Dubai gebracht.

Im Februar 2021 veröffentlichte Latifa ein dramatisches Video, das um die Welt ging. Darin skizziert die Prinzessin ihr Leben unter der Kontrolle ihres Vaters, in einer Villa als Gefängnis. Der internationale Druck auf Dubais Herrscher, Scheich Mohammed, wuchs daraufhin.

Die Prinzessin ist eines der geschätzt 25 Kindern des Scheichs von mehreren Ehefrauen. Mohammed ist Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie erblicher Herrscher von Dubai, einem von sieben Emiraten.

Der internationale Druck hat offenbar dazu geführt, dass Latifa nun frei zu sein schein kann und reisen kann. Auch nach Island.