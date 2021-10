UN-Sicherheitsrat

Europäer in UN-Rat verurteilen Nordkorea nach Raketentest

21.10.2021, 01:35 Uhr | dpa

Diese Kombination von vier Fotos, die von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellt wurden, zeigt eine ballistische Rakete, die in Nordkorea von einem U-Boot aus gestartet wurde. Foto: ---/KCNA via KNS via AP /dpa. (Quelle: dpa)