Ukraine-Krieg

Lwiw durch Flüchtlinge belastet - Lage in Mariupol ernst

08.03.2022, 02:16 Uhr | dpa

Ein Mädchen hält sich am Gesicht ihres Großvaters fest, während sie am Bahnhof von Kiew versuchen, in einen Zug nach Lwiw zu steigen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa. (Quelle: dpa)