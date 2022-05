Anflug von russischem Militärflugzeug alarmiert Luftwaffe

Aktualisiert am 03.05.2022 - 09:39 Uhr

Aktualisiert am 03.05.2022 - 09:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vor der Insel R├╝gen hat ein russisches Flugzeug die deutsche Luftwaffe in Alarm versetzt. Die Maschine war offenbar im internationalen Luftraum unterwegs. Zuvor hatte es einen ├Ąhnlichen Vorfall in D├Ąnemark gegeben.

Ein ├╝ber der Ostsee anfliegendes russisches Aufkl├Ąrungsflugzeug hat die deutsche Luftwaffe alarmiert. Als Reaktion stiegen bereits am Samstag zwei Eurofighter vom Fliegerhorst Laage in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Alarmstart auf, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die russische Maschine sei im internationalen Luftraum vor der Insel R├╝gen identifiziert worden. Die Alarmrotte aus den zwei deutschen Maschinen begleitete das russische Flugzeug im internationalen Luftraum weg von Deutschland .

Krieg in der Ukraine

Papst will Putin treffen

D├Ąnemark hatte bereits den russischen Botschafter zu einem Gespr├Ąch ins Au├čenministerium einbestellt. Au├čenminister Jeppe Kofod begr├╝ndete dies am Sonntag damit, dass ein russisches Milit├Ąrflugzeug in den d├Ąnischen Luftraum eingedrungen sei. Nach schwedischen Angaben verletzte ├Âstlich der d├Ąnischen Ostsee-Insel Bornholm eine russische Propellermaschine vom Typ AN-30 auch den schwedischen Luftraum. Bereits Anfang M├Ąrz waren vier russische Kampfflugzeuge in den Luftraum ├╝ber Schweden eingedrungen.