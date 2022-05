Die DUP macht das Protokoll unter anderem auch f├╝r stark gestiegene Lebensmittelpreise in Nordirland verantwortlich. An die Adresse Br├╝ssels gerichtet sagte Donaldson: "Wenn Sie wirklich ernsthaft daran interessiert sind, das Karfreitagsabkommen zu sch├╝tzen, erkennen Sie an, welchen Schaden das Protokoll daran anrichtet."

Kritische und unmittelbare Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Bildung lie├čen sich am besten durch die gemeinsamen Anstrengungen einer Einheitsregierung bew├Ąltigen, die von der Bev├Âlkerung gew├Ąhlt und ihr gegen├╝ber rechenschaftspflichtig sei, erkl├Ąrte der Sprecher des US-Au├čenministeriums, Ned Price, am Samstag (Ortszeit). "Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit den demokratischen Partnern in Nordirland und mit den Regierungen Gro├čbritannien und Irlands fortzusetzen, um Frieden, Wohlstand und Stabilit├Ąt in der gesamten Region zu f├Ârdern", so Price.