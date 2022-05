Besuch nach wochenlangen Diskussionen

In den vergangenen Wochen hatte es um Besuche deutscher Politiker in der Ukraine viele Diskussionen gegeben. Eine Ausladung von Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier, der zusammen mit den Pr├Ąsidenten Polens und der drei baltischen Staaten nach Kiew reisen wollte, sorgte in Berlin f├╝r erhebliche Verstimmung. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Ausladung Steinmeiers als Hindernis f├╝r eine eigene Reise nach Kiew bezeichnet. Nachdem Steinmeier und Selenskyj die Irritationen vergangene Woche in einem Telefonat ausger├Ąumt hatten, k├╝ndigte Scholz an, dass Baerbock bald reisen werde. Ob und wann Scholz nach Kiew reisen k├Ânnte, blieb zun├Ąchst unklar.

Am Sonntag hatte Bundestagspr├Ąsidentin B├Ąrbel Bas (SPD) als zweith├Âchste Repr├Ąsentantin des Staates nach dem Bundespr├Ąsidenten Kiew besucht. Vor ihr war am vergangenen Dienstag der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew.