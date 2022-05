London (dpa) - Nach Gro├čprotesten radikaler Umweltsch├╝tzer will der britische Premierminister Boris Johnson das Demonstrationsrecht weiter einschr├Ąnken. Anketten oder Ankleben als Protestform soll k├╝nftig bei Strafe verboten sein, wie unter anderem die BBC am Dienstag berichtete.

Zuletzt hatten immer wieder Demonstranten der Umweltgruppen Insulate Britain und Extinction Rebellion den Verkehr in London und auf Autobahnen lahmgelegt und sich dabei teils auch an die Fahrbahn angeklebt oder an Hindernisse angekettet. Das hatte in konservativen Kreisen f├╝r Emp├Ârung gesorgt. Die Regierung hatte das Demonstrationsrecht bereits zuvor erheblich eingeschr├Ąnkt und der Polizei mehr Befugnisse zur Aufl├Âsung von Protesten gegeben. Nachdem das Oberhaus die Pl├Ąne zun├Ąchst vereitelt hatte, stimmte es ihnen Ende April doch noch zu.