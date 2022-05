Corona-Pandemie Eine Million Corona-Tote in den USA: "Pandemie nicht vorbei" Von dpa 12.05.2022 - 18:32 Uhr Lesedauer: 3 Min. US-PrÀsident Joe Biden ruft die internationale Gemeinschaft dazu auf, im Kampf gegen das Corona-Virus noch mehr zu tun. (Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa./dpa)

Washington (dpa) - US-PrÀsident Joe Biden hat die internationale Gemeinschaft angesichts von einer Million Corona-Toten in den USA zu mehr Einsatz aufgerufen.

"Es gibt noch so viel zu tun. Diese Pandemie ist noch nicht vorbei", mahnte er anlĂ€sslich eines internationalen Covid-Videogipfels am Donnerstag. "Wir alle mĂŒssen mehr tun, mĂŒssen diejenigen ehren, die wir verloren haben, indem wir alles tun, was wir können, um so viele TodesfĂ€lle wie möglich zu verhindern." Biden ordnete an, die Flaggen in den USA auf halbmast zu setzen. Der Gipfel wurde von den USA, Deutschland und weiteren Staaten ausgerichtet. Nach Angaben des Weißen Hauses sind neue finanzielle Zusagen in Milliardenhöhe zusammengekommen.

Flaggen auf halbmast

Bis einschließlich Montag sollen die Flaggen auf allen öffentlichen GebĂ€uden in den USA in Erinnerung an die Corona-Toten auf halbmast gesetzt werden. "Jetzt ist es an der Zeit, dass wir handeln. Wir alle zusammen", sagte Biden in seinem Video-Statement. Kein Land hat mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten, in denen rund 330 Millionen Menschen leben. Den offiziellen Zahlen zufolge ist die Millionen-Marken aber noch nicht ganz ĂŒberschritten worden.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete mit Stand Dienstag knapp 996.000 Tote. Zuletzt starben pro Tag in den USA tĂ€glich um die 300 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Auch bei der UniversitĂ€t Johns Hopkins in Baltimore wurde die Millionen-Marke am Donnerstag noch nicht ĂŒberschritten - ihre regelmĂ€ĂŸig aktualisierte Webseite zeigt meist einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen. Der US-Sender NBC hatte auf Grundlage eigener ZĂ€hlungen bereits in der vergangenen Woche mehr als eine Million Corona-Tote vermeldet.