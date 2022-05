Ein Polizist beschrieb den Tatort in der Zeitung "The Buffalo News": "Es ist, als w├╝rde man in einen Horrorfilm hineinlaufen, aber alles ist real." Die Zeitung zitierte auch einen Mitarbeiter des Supermarkts, der eigenen Angaben nach kurz vor dem Vorfall in den K├╝hlraum gegangen war. "Ich versteckte mich. Ich habe mich einfach versteckt. Ich wollte den Raum nicht verlassen", sagte er.

Bei dem Angriff im Westen des Bundesstaats New York handelt es sich um das schwerste Verbrechen eines Sch├╝tzen in den USA seit mehr als einem Jahr, als bei einer Tat in einem Supermarkt in Boulder in Colorado ebenfalls zehn Menschen starben. Im Sommer 2019 hatte ein rassistisch motivierter T├Ąter in einem Supermarkt in El Paso (Texas) mehr als 20 Menschen get├Âtet.

Rassismus von Rechtsradikalen wachsendes Problem

Rassismus von Rechtsradikalen wird in den USA von vielen Menschen nicht erst seit der "Black Lives Matter"-Bewegung als wachsendes und gef├Ąhrliches Problem wahrgenommen. Die Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League (ADL) schreibt, "White Supremacists" gingen davon aus, dass die Wei├čen Gefahr liefen auszusterben. Sie glaubten, dass fast alle Taten gerechtfertigt seien, die dazu beitr├╝gen, Wei├če zu "retten".

Immer wieder kommt es in den USA zu t├Âdlichen Vorf├Ąllen mit Schusswaffen, zu Schie├čereien oder zu Taten, in denen eine Person in Schulen, Superm├Ąrkten oder anderen ├Âffentlichen Einrichtungen das Feuer er├Âffnet. Mehr als 40.000 Menschen sterben in den Vereinigten Staaten j├Ąhrlich durch Schusswaffen - ein Vielfaches im Vergleich mit Deutschland oder anderen Industriestaaten.