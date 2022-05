Erste Premierministerin seit 1992

Bröckelnder Rückhalt in Bevölkerung

Macron hatte sich knapper als von seinem Lager gewünscht gegen die rechtsnationale EU-Kritikerin Marine Le Pen durchgesetzt. Das Wahlergebnis war auch ein Hinweis für den bröckelnden Rückhalt, den der Staatschef in der Bevölkerung genießt. Viele im Land sind von seiner Politik enttäuscht oder frustriert. Weil schon in einem Monat mit den Parlamentswahlen die nächste Hürde für Macron ansteht, ist es für den Liberalen wichtig, mit einer neuen Regierung unter dem neuen Premier sowohl linke als auch konservative Wählerinnen und Wähler anzusprechen.

Der parteilose Castex war seit 2020 im Amt. Er war vor seiner Ernennung ein weitgehend unbekannter Bürgermeister einer Kleinstadt in den Pyrenäen. In der vergangenen Woche bezeichnete er es als eine "politische Notwendigkeit", sein Amt zu aufzugeben. Eine Kabinettsumbildung nach der Präsidentschaftswahl ist in Frankreich Tradition. Der wiedergewählte Macron will damit ein Zeichen für einen politischen Neubeginn mit Blick auf die Wahlen zur Nationalversammlung am 12. und 19. Juni setzen.