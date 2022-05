Nach knapp zwei Jahren Medien: Spaniens Altkönig plant Heimatbesuch Von dpa 16.05.2022 - 20:25 Uhr Lesedauer: 2 Min. Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos plant Medienberichten zufolge für das kommende Wochenende einen ersten Heimatbesuch seit fast zwei Jahren. (Quelle: Esteban Felix/AP/dpa./dpa)

Madrid (dpa) - Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos plant Medienberichten zufolge für das kommende Wochenende einen ersten Heimatbesuch seit fast zwei Jahren. Das berichteten spanische Medien am Montag unter Berufung auf den Journalisten Fernando Ónega, der auch eine Biografie über den Ex-Monarchen veröffentlicht hat.

Der passionierte Segler werde am Samstag aus dem Exil in Abu Dhabi in der Hafenstadt Sanxenxo in Galicien im Nordwesten Spaniens erwartet und bis Sonntag bleiben, schrieb der staatliche TV-Sender RTVE. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

In Sanxenxo werde am Freitag der spanische Pokal der Segelwettbewerbe der Sechs-Meter-Klasse ausgetragen, die zugleich als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft "6mR Worlds" in dieser Kategorie dient, die dort ab dem 10. Juni stattfinden soll, schrieb die Zeitung "El País". Der 84-jährige Altkönig habe der Besatzung seines Bootes "Bribón" vergangene Woche telefonisch gesagt, dass er gerne an diesem Wettkampf teilnehmen würde, aber "aus der Übung sei", berichtete die Zeitung weiter. 2017 war Juan Carlos in Vancouver (Kanada) Weltmeister in dieser Klasse geworden. Er geht jedoch am Stock und wirkt inzwischen auf Fotos recht unsicher auf den Beinen.

Sohn sagt Treffen zu

Sein Sohn, König Felipe VI. (54), hatte am Vortag Medienberichten zufolge eingewilligt, Juan Carlos bei dessen nächstem Besuch in Madrid zu treffen. Das habe Felipe bei einem Telefonat mit seinem Vater zugesagt, berichteten RTVE und andere Medien am Sonntag unter Berufung auf das Königshaus. Der König habe das Telefonat von Abu Dhabi aus geführt, wo er sich zu einem Kondolenzbesuch wegen des Todes des langjährigen Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Chalifa bin Sajid, aufhielt. Obwohl Vater und Sohn beide in Abu Dhabi waren, hätten sie sich nicht getroffen. Ob dieses Treffen in Madrid am kommenden Wochenende stattfinden würde, war nicht bekannt.