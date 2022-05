Wirtschaftslage und Klimakrise als zentrale Themen

Hauptthema im Wahlkampf waren die Wirtschaftslage und die Klimakrise - vor allem nach den j├╝ngsten verheerenden ├ťberschwemmungen an der Ostk├╝ste. Auch am Wahltag selbst sch├╝ttete es in Sydney zeitweise wie aus K├╝beln, in Queensland wurden teilweise erneut Warnungen wegen m├Âglicher ├ťberflutungen ausgesprochen.

Das Land leidet seit Jahren aber auch unter schweren D├╝rren und zerst├Ârerischen Buschbr├Ąnden, unter Korallenbleichen am Great Barrier Reef und Baumsterben in den Regenw├Ąldern. Gleichzeitig hat Australien eine der h├Âchsten CO2-Emissionen pro Kopf und ist einer der gr├Â├čten Kohleexporteure der Welt.

Morrison war stets ein Unterst├╝tzer der einflussreichen Kohleindustrie, und viele Mitglieder der Liberalen gelten als Leugner des Klimawandels. Albanese, der seit 1996 im Repr├Ąsentantenhaus sitzt, versprach hingegen, den Kampf gegen den Klimawandel zu einem zentralen Punkt seiner Amtszeit zu machen, sollte er gew├Ąhlt werden.

Rund 17 Millionen Australier waren zur Wahl gerufen. Berichten zufolge hat etwa die H├Ąlfte von ihnen schon im Vorfeld entweder per Briefwahl oder per fr├╝hzeitiger Stimmabgabe abgestimmt. Schon vergangene Woche hatten Hunderte Wahllokale f├╝r diejenigen ge├Âffnet, die am Wahltag verhindert waren. Die 2,7 Millionen Briefwahl-Stimmen wurden am Samstag noch nicht ausgez├Ąhlt.