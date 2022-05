China erlebt den schlimmsten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie. In Peking wurden nun alle Bewohner einer Siedlung in QuarantĂ€ne-Zentren gebracht, obwohl ihre Tests grĂ¶ĂŸtenteils negativ waren.

In Peking sind tausende Menschen trotz negativer Corona-Tests in QuarantĂ€ne-Zentren gebracht worden. Mehr als 13.000 Anwohner der Siedlung Nanxinyuan im SĂŒdosten der chinesischen Hauptstadt mussten in der Nacht zum Samstag ihre Wohnungen verlassen, wie aus Fotos und einer Mitteilung der Regierungsbehörden hervorging, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden. Sie wurden demnach in Bussen zu QuarantĂ€ne-Zentren gefahren.