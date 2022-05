In Australien wurde am Wochenende ein neues Parlament gew├Ąhlt. Doch es gab eine Kuriosit├Ąt: Hunderte W├Ąhler erschienen trotz K├Ąlte und Regen ohne Hosen an der Wahlurne. Warum?

In Australien wurde am Samstag ein neues Parlament gew├Ąhlt. Eine wichtige Wahl, die nach rund neun Jahren zu einem Machtwechsel gef├╝hrt hat. Die konservative Regierung von Premier Scott Morrison wurde abgew├Ąhlt ÔÇô und die Sozialdemokraten zur├╝ck an die Macht geholt. Offiziellen Teilergebnissen zufolge sicherte sich die Labor-Partei mindestens 74 der 151 Sitzen im Repr├Ąsentantenhaus. F├╝r eine absolute Mehrheit in der Parlamentskammer sind 76 Mandate notwendig. Gut ein Dutzend Sitze standen am Montagmorgen (Ortszeit) noch nicht fest.

Doch neben dem politischen Umbruch ist Beobachtern der Wahl in Australien eine andere Kuriosit├Ąt am Tag der Stimmabgabe aufgefallen: Hunderte Menschen erschienen in Badehosen und Bikinis an der Wahlurne.

Ein Mann in "Budgy Smugglers" und mit Kind auf dem Arm beim W├Ąhlen in Sydney: Australien hat ein neues Parlament gew├Ąhlt. (Quelle: Loren Elliott/Reuters-bilder)

Vom Strand direkt ins Wahllokal, das gibt es wohl nur in Down Under. So kennt man sie eben, die Australier, mag manch einer denken. Aber es war nicht nur die Liebe zum Meer, sondern eine clevere Marketingaktion, der zahlreiche Badehosenfans folgten ÔÇô und das trotz kalten Wetters und Regen in weiten Teilen des Landes.