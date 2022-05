Das Gericht in Kiew sah es am Montag nach einem Gest├Ąndnis des Mannes als erwiesen an, dass der Panzersoldat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 28. Februar einen unbewaffneten 62-J├Ąhrigen Zivilisten erschoss. Nach dem weltweiten Entsetzen ├╝ber russische Gr├Ąueltaten in der Ukraine war dies der erste vor Gericht verhandelte Fall. Der Beschuldigte hat nun 30 Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Noch ist das Urteil nicht rechtskr├Ąftig.