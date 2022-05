Die neue franz├Âsische Regierung steht wegen Vergewaltigungsvorw├╝rfen gegen einen der neuen Minister unter Druck. "Es muss die Wahrheit herausgefunden werden, und das kann nur die Justiz", sagte die neue Regierungssprecherin Olivia Gr├ęgoire am Montag in Paris. Premierministerin Elisabeth Borne habe den beschuldigten Solidarit├Ątsminister Damien Abad am Vorabend unter vier Augen getroffen, f├╝gte sie hinzu.