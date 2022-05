Der Philosoph Peter Sloterdijk (74) wirbt f├╝r ein anderes Verst├Ąndnis des Krieges in der Ukraine. Es handle sich um eine Art "Entkolonialisierungskrise", sagte der Autor dem Portal "The Pioneer". "Wir haben in Osteuropa nach dem Zerfall der Sowjetunion immer geglaubt, wir h├Ątten blo├č die Zersetzung eines ideologischen Konstrukts erlebt. In Wahrheit haben wir die Zersetzung eines Imperiums gesehen. Man muss nach Afrika schauen, um zu sehen, was da geschehen ist."