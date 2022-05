WidersprĂŒchliche Angaben von der Polizei

DarĂŒber, wie genau sich die Tat abgespielt hat, hatte es in den vergangenen Tagen widersprĂŒchliche Angaben von der Polizei gegeben. ZunĂ€chst hieß es, der SchĂŒtze sei bereits vor der Schule von einer Sicherheitskraft konfrontiert worden. Das bestĂ€tigte Escalon nun nicht. Stattdessen konnte der 18-JĂ€hrige ungehindert durch eine unverschlossene TĂŒr in die Schule laufen. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag gerieten die Behörden unter Rechtfertigungsdruck. "Warum klĂ€ren Sie das nicht auf und erklĂ€ren uns, wie es sein kann, dass Ihre Beamten eine Stunde lang drin waren (...), aber niemand in der Lage, in diesen Raum zu gelangen?", fragte ein Journalist.

Zuletzt wurden immer mehr kritische Stimmen von Eltern aus Uvalde laut. Sie werfen der Polizei vor, zu zögerlich gehandelt zu haben. "Ich habe einem der Beamten selbst gesagt, wenn sie nicht reingehen wollen, sollen sie mir seine Waffe und eine Weste leihen und ich werde selbst reingehen, um die Sache zu regeln", sagte Victor Luna dem Sender CNN. Sein Sohn Jayden habe das Massaker ĂŒberlebt. Die Polizei habe ihren Job gemacht, sagte Luna. Aber sie hĂ€tte es schneller tun können. Andere Eltern Ă€ußerten sich Ă€hnlich in US-Medien.

Erneute Debatte ĂŒber schĂ€rfere Waffengesetze in den USA

Das Schulmassaker fachte die Debatte ĂŒber schĂ€rfere Waffengesetze in den USA erneut an. An diesem Freitag tritt der frĂŒhere US-PrĂ€sident Donald Trump in Houston (Texas) bei der Jahrestagung der mĂ€chtigen Waffenlobby NRA auf. Der Republikaner ist vehement gegen eine VerschĂ€rfung der Waffengesetze. Trumps Teilnahme an der Veranstaltung stand bereits seit einiger Zeit fest. Er bestĂ€tigte sein Kommen nun noch einmal. "Amerika braucht in diesem Moment echte Lösungen und echte FĂŒhrung, nicht Politiker und Parteilichkeit", schrieb er auf der von ihm mitbegrĂŒndeten Social-Media-Plattform Truth Social.

US-PrĂ€sident Joe Biden hatte nach dem Blutbad mit deutlichen Worten schĂ€rfere Waffengesetze gefordert. Entsprechende Initiativen seiner Demokraten scheitern jedoch regelmĂ€ĂŸig am Widerstand der Republikaner und an der mĂ€chtigen Waffenlobby. "Das waren Grundschulkinder, sie sollten ihre ersten ZĂ€hne verlieren, nicht ihr Leben", sagte Bidens Sprecherin Karine-Jean Pierre. Sie kĂŒndigte an, dass der US-PrĂ€sident am Sonntag in Begleitung seiner Ehefrau Jill nach Uvalde reisen wolle.