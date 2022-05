Aktualisiert am 27.05.2022 - 14:48 Uhr

Aktualisiert am 27.05.2022 - 14:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

CNN: USA wollen Mehrfachraketenwerfer an Ukraine liefern

Washington (dpa) - Die US-Regierung zieht einem Medienbericht zufolge in Erw├Ągung, fortschrittliche Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite in die Ukraine zu schicken.

Die in den USA hergestellten Artilleriesysteme MLRS und HIMARS k├Ânnten Raketen ├╝ber Hunderte Kilometer abfeuern,berichtete der Sender CNNam Donnerstag unter Berufung auf mehrere Beamte. Ein neues milit├Ąrisches Hilfspaket k├Ânnte bereits in der kommenden Woche angek├╝ndigt werden. Die Ukraine habe um diese Art von Waffen gebeten, hie├č es weiter. Allerdings sei die US-Regierung z├Âgerlich gewesen, da bef├╝rchtet werde, dass die Ukraine die Raketensysteme f├╝r Angriffe auf russisches Gebiet nutzen k├Ânnte. Es stelle sich die Frage, ob dies eine russische Vergeltungsma├čnahme zur Folge haben k├Ânnte, so CNN.