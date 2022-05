Die neuen Erkenntnisse zum Ablauf sorgten fĂŒr einen Aufschrei, vor allem bei den Familien der Opfer. Mehrere Angehörige warfen der Polizei vor, sie hĂ€tten Leben retten können, wenn sie nicht derart lange gewartet hĂ€tten. Der Direktor der Behörde fĂŒr öffentliche Sicherheit in Texas, Steven McCraw, hatte am Freitag selbst eingerĂ€umt, es sei ein Fehler der Beamten gewesen, nicht eher in den Klassenraum einzudringen. "Es war die falsche Entscheidung. Punkt", sagte er. "DafĂŒr gibt es keine Entschuldigung."

Polizei im Schlaglicht

Das US-Justizministerium kĂŒndigte am Sonntag an, das Vorgehen der Polizei zu untersuchen. Der BĂŒrgermeister von Uvalde, Don McLaughlin, habe darum gebeten. Ziel der Untersuchung sei es, einen unabhĂ€ngigen Bericht ĂŒber das Vorgehen der Sicherheitsbehörden an jenem Tag zu erstellen und Lehren daraus zu ziehen fĂŒr andere Attacken. Der Bericht solle am Ende veröffentlicht werden. Um mögliche rechtliche Konsequenzen fĂŒr einzelne Beamte geht es demnach also nicht.

Der PrĂ€sident und die First Lady trafen in Uvalde neben den Familien der Opfer auch SanitĂ€ter, Psychologen, Feuerwehrleute und Polizisten. Biden hat sich bislang nicht zu den Erkenntnissen ĂŒber den Polizeieinsatz geĂ€ußert. Der Demokrat machte bei seinem Besuch in Uvalde kein öffentliches Statement. Biden reagierte lediglich auf einen Zuruf. Als jemand aus der Menge rief "Tun Sie etwas", entgegnete Biden: "Das werden wir."