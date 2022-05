Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine Ende Februar wurden nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen mindestens acht Journalisten in dem Land wĂ€hrend ihrer Arbeit getötet. Die "Liste der russischen Verbrechen an Medienvertretern in der Ukraine wird immer lĂ€nger", erklĂ€rte ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums auf Twitter.